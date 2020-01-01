خاص .. السومة والأهلي يتفقان

العقيد لن يرحل

قطع مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، الطريق على رحيل السوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية.

السوري كان يرغب في الرحيل في ظل دخوله في بعض المشكلات مع أحد مسؤولي الراقي، قبل أن تتدخل الإدارة للمحافظة على وجوده.

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وعلم "جول" من مصادره الخاصة أن إدارة النادي الجداوي وصلت إلى نقطة اتفاق مع السومة، لتجديد عقده حتى نهاية موسم 2023-2024.

العقيد كان سيدخل الفترة الحرة من عقده مع الأهلي بيناير المقبل، وكان سيحق له وقتها التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا، على أن ينضم له في بنهاية الموسم.

ويعيش السومة حاليًا حالة من الاستقرار مع الراقي، الذي بدأ الموسم الجاري منافسًا بقوة على اللقب المحلي، إذ يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، حصدها من الفوز في أربع مباريات، وتعادل في واحدة وخسارة أخرى.

ويتبقى لابن سوريا هدف وحيد، ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، حيث أنه سجل حتى الآن 126 هدفًا.

ست سنوات قضاها العقيد في السعودية، شارك خلالها بـ189 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 169 هدفًا، وصنع 21 آخرين.