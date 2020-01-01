بتعليمات من الإدارة؟ .. ميلويفيتش يتمسك بقراره ضد عسيري

عبد الفتاح عسيري وقع للنصر خلال الفترة الماضية ورفض عرض الراقي

لا يزال الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي السعودي، متمسكًا برفضه الاعتماد على عبد الفتاح عسيري؛ جناح أيمن الفريق، خلال فترة إعداد الراقي، لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صاحب الـ26 عامًا قام مؤخرًا بتوقيع عقود انتقاله لنادي النصر، بداية من الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر، لمدة ثلاث سنوات.

مسؤولو الراقي حاولوا الإبقاء على الجناح الأيمن، إلا أنه لم يقدموا العرض المرضٍ له، ليفضل عرض العالمي على عرض الهلال، الذي أراد ضمه هو الآخر.

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ومنذ أن أعلن عسيري توقيعه للنادي العاصمي، قرر المدير الفني للراقي، استبعاده من القائمة الأساسية للمباريات الودية، إذ يغيب عن لقاء الليلة أمام أحد، كما غاب عن اللقاء الماضي أمام العين.

وكان عسيري قد شارك في 18 مباراة بمختلف البطولات مع الأهلي الموسم الجاري، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.

وبرر توفيق عسيري؛ والد اللاعب، عدم تجديد عقد نجله للراقي، بعدم جدية المفاوضات، إذ كانت جميعها اتصالات هاتفية، تخللها فقط اجتماع بسيارة. (طالع التفاصيل)

يُشار إلى أن اللاعب الدولي السعودي يُعد من أفضل اللاعبين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال المواسم الأخيرة، وقد بدأ مع نادي حطين وانتقل منه عام 2012 إلى الاتحاد قبل أن يُغير المسار إلى الخصم التقليدي "الأهلي" عام 2016 في خطوة أثارت الكثير من الجدل وقتها.