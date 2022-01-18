الأمل يرتفع .. باريس واثق من تجديد عقد مبابي!

ارتفعت حالة التفاؤل التي يشعر بها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في إمكانية إقناع نجمه كيليان مبابي بالاستمرار في "حديقة الأمراء".

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو المقبل، ولا يوجد تطور واضح في المفاوضات حتى الآن، لكن يبدو أن الأمور ستتغير قريبًا.

وحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن عائلة مبابي تجري محادثات جادة مع باريس سان جيرمان في الوقت الحالي من أجل تمديد عقده على مدى قصير، وكانت الاجتماعات الأخيرة إيجابية.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان أصبح متفائلًا أكثر في تمديد عقد مبابي، لأن اللاعب أكثر تقبلًا من أي وقتٍ مضى لإمكانية البقاء في العاصمة الفرنسية لفترة أطول.

وأصبح مبابي النجم الأبرز في باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي، رغم تواجد الثنائي نيمار وليونيل ميسي، حيث يحمل الفرنسي على عاتقه مهمة تسجيل وصناعة الأهداف.

ومع ذلك، لا يزال ريال مدريد الإسباني واثقًا من قدرته على التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر مع نهاية الموسم، حسب المصدر نفسه.

واستبعد مبابي في ديسمبر الماضي احتمالية رحيله عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، مؤكدًا أن يصب كل تركيزه على محاولة منح نادي العاصمة الفرنسية لقب دوري أبطال أوروبا.

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