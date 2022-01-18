ليس في الملعب .. ميسي يصنع أرقامًا خيالية منذ الانضمام إلى باريس

يبدو أن انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف يساعد النادي خارج الملعب أكثر من داخله.

مهاجم نادي برشلونة السابق انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان عبر انتقال مفاجيء بعد انتهاء عقده مع "البلوجرانا" وفشل تجديده.

وصول البرغوث الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان أمرًا لم يكن يتوقعه أكثر المتقائلين من جمهور العملاق الفرنسي، فالتعاقد مع لاعب بحجم ميسي سينعش الفريق بلا شك ولاسيما الحالة المادية للنادي.

كيف استفاد باريس ماديًا من ميسي؟

بحسب ما ورد عن "Agencia EFE" فمنذ انتقال ميسي إلى نادي العاصمة انضم إلى النادي الفرنسي 8 رعاة جدد.

وبحسب التقرير فإن أبرز المنضمين حديثًا هم: كريبتوكرانسي (لتحويل العملات)، جوريلاز (شركة توصيل)، سمارت جود ثينجز (مشروبات طبيعية)، فولت (مشروبات طاقة)، بيج كولا (مشروبات غازية) وسبورتس واتر (مياه).

ما هي العائدات الآخرى؟

وفقًا لفينسينت تشودل، أخصائي التسويق الرياضي، فإن صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية المهتمة بأخبار باريس بشكل خاص اكتسبت أكثر من خمسة عشر مليون متابع على شبكاتها الاجتماعية منذ أن انضم إليهم الأرجنتيني خلال الصيف.

ناهيك عن عدد قمصان ميسي التي تم بيعها،فبحسب التقارير فإن الشركة الفرنسية المسؤولة زادت مبيعاتها بنسبة 10٪ في عام 2021.

أما على المستوى الرياضي، فمنذ أن وصل ميسي لعب 16 مباراة بقميص بي سي جي سجل خلالها 6 أهداف فقط وصنع 5 مثلهم.

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