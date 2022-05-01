"الأفضل في التاريخ؟ رونالدو بالفعل يتفوق على ميسي"

يرى الإنجليزي بن فوستر حارس مرمى نادي واتفورد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق في مانشستر يونايتد، لا يزال في الصدارة فيما يخص معركته الأبدية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فوستر وصف منتقدي رونالدو في الآونة الأخيرة بأنهم مجانين تمامًا، وأن "صاروخ ماديرا" يعد من عظماء كرة القدم.

وتم طرح العديد من الأسئلة مؤخرًا حول قدرات رونالدو، وعما إذا كان مستوى الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات قد تراجع، وأصبح غير قادر على إلهام "الشياطين الحمر" في رحلة الفريق للعودة إلى منصات التتويج.

وخرجت تقارير تفيد بأن رونالدو سيرحل عن مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، لكن فوستر لا يرى أي علامة على تراجع مستوى البرتغالي، وأنه قد يستمر في "أولد ترافورد" لموسمين قادمين على الأقل.

هل رونالدو أفضل لاعب في التاريخ؟

فوستر، حارس مرمى واتفورد، لعب سابقًا مع رونالدو في "أولد ترافورد"، ويعتقد أن مسيرة البرتغالي في تحطيم الأرقام القياسية تضعه في مرتبة متقدمة قليلًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال فوستر في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "مستواه في أفضل حال، وبالنسبة لشخص يبلغ من العمر 37 عامًا، فهو مذهل، يحتفظ بسرعته، إنه مجرد واحد من أولئك الذين يسجلون بالفطرة".

وأضاف: "بالنسبة لي، في تلك المناظرة الأبدية بين رونالدو وميسي، فإنه لا يزال الرقم واحد بالنسبة لي".

وتابع: "أعتقد أن هناك الكثير من الناس يشعرون بالغضب تمامًا منه لأنهم يعتقدون أنه انتهى، لكنه لم ينته، انظروا إلى عدد الأهداف التي سجلها، إنه أمر لا يُصدق".

واردف: "بالنسبة لأي لاعب، هذا موسم رائع، لكنه لأنه رونالدو، يتوقع الناس منه تسجيل 30 أو 40 أو 50 هدفًا، إنه يلعب في فريق لا يمر بأفضل أحواله، لذا لن يسجل العديد من الأهداف على أي حال، لكن بالنسبة لمن يقولون إنه انتهى، لا توجد فرصة".

واختتم فوستر: "من الجيد أن يستمر لعام أو عامين على الأقل".

Cristiano Ronaldo is the first player to score 100 league goals in La Liga and the Premier League 🐐 pic.twitter.com/mOddMcsk6n — GOAL (@goal) April 23, 2022

أين سيلعب رونالدو في 2022-23؟

عند عودته العاطفية إلى "أولد ترافورد" في الصيف الماضي، وقع رونالدو عقدًا لمدة عامين.

مما يعني أن عقد رونالدو الحالي مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف 2023، رغم التقارير التي أشارت إلى أن "صاروخ ماديرا" سيرحل عن النادي الإنجليزي في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد الإسباني مهتم بالحصول على رونالدو مرة أخرى، في حين خرجت تقارير تفيد بأنه سينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحتى الآن، لم يقدم رونالدو أي مؤشرات على احتمالية رحيله عن مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، لكن عدم مشاركة "الشياطين الحمر" في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قد يكون عاملًا في رحيله.

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