الاستقالات تتوالى .. مسؤول جديد في الأهلي يعلن الرحيل رسميًا

استقالة جديدة داخل النادي الأهلي..

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"ماذا يحدث في الأهلي؟".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق عملاق السعودية؛ بعد موجة الاستقالات التي تضرب النادي، في الوقت الحالي.

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خلال اليومين الماضيين.. قدّم عبد العزيز العنقري، عضو اللجنة التنفيذية بالنادي الأهلي، استقالته من منصبه؛ اعتراضًا على تأخير الصفقات، والتدخل في عمله.

واليوم السبت وحسب صحيفة "الرياضية"، أعلن طارق خليفة، المدير التجاري لشركة النادي الأهلي، تقديمه استقالته من منصبه.

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خليفة قال للصحيفة: "نعم.. تقدمت باستقالتي؛ بسبب اعتزامي خوض تحدٍ جديد في مسيرتي المهنية، خلال الفترة المقبلة".

وأكد على أنه سيستمر في ممارسة عمله داخل النادي الأهلي بشكل طبيعي؛ لحين نقل وتسليم كافة المهام المناطة به، للمسؤول الجديد.

ونفى طارق خليفة، أن تكون استقاله، بسبب تعطيل رعاية شركة "ماستر كارد" للأهلي؛ قائلًا: "كل ما أثير بشان هذا الأمر، غير صحيح".

جدير بالذكر أن الأهلي الذي ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ينافس في دوري روشن السعودي للمحترفين فقط، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بعد مرور 20 جولة.

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