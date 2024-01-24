الأزمات لا تترك الأهلي .. مسؤول كبير يقرر الاستقالة بعد جدل الصفقات!

أزمة جديدة تضرب النادي الأهلي..

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يبدو أن الاستقرار لا يعرف طريقه إلى النادي الأهلي السعودي أبدًا، حتى بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الأهلي مر بأسوأ مرحلة في تاريحه، على المستوى الاقتصادي والفني والإداري؛ بعد هبوطه لأول مرة، ولعبه في مسابقة "دوري يلو"، خلال الموسم الرياضي الماضي.

وعلى الرغم من احتلاله المركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، وذلك بعد العودة مباشرة؛ إلا أن هناك غضب جماهيري كبير، بسبب نوعية الصفقات العالمية، بالمقارنة مع عملاقي الرياض الهلال والنصر، بالإضافة إلى قرار عدم جلب لاعبين جدد، في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وفي ظل هذا الغضب الجماهيري.. أعلنت صحيفة "عكاظ"، اتخاذ عبد العزيز العنقري، عضو اللجنة التنفيذية بالنادي الأهلي، قرارًا بـ"الاستقالة" من منصبه، بشكل رسمي.

ومن ناحيتها.. أكدت صحيفة "الرياضية"، على أن العنقري، قدّم استقالته بالفعل منذ يومين؛ إلا أنه لم يبت فيها بشكل رسمي، حتى الآن.

وكشفت الصحيفة، مساء اليوم الأربعاء، عن أن قرار العضو الذي تم تعيينه من قِبل صندوق الاستثمارات السعودي؛ يأتي بسبب تأخير وتعطيل الصفقات الفنية والإدارية، والتدخل المستمر في عمل اللجنة التنفيذية.

SHAHID