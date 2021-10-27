أزمة المولد تتفاقم .. والاتحاد يحضر صدمة لكونترا

الاتحاد على صفيح ساخن

بعد فترة من الاستقرار بنادي الاتحاد، أصبحت الأمور الآن ليست على ما يرام، بعد الصدام الذي حدث بين فهد المولد والمدرب الروماني كوزمين كونترا، بسبب اعتراض اللاعب على تبديله في مباراة الشباب الماضية.

وظهرت علامات الغضب على فهد المولد، بعد أن تم تغييره في مباراة الاتحاد أمام الشباب، والتي خسرها النمور بهدفين دون رد، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ما هي آخر تطورات أزمة كونترا وفهد المولد؟

أكدت صحيفة "الوطن" السعودية على أنه بالرغم من إقامة إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لعشاء أول أمس، والذي حضره فهد المولد واللاعبين والمدرب كوزمين، لكي يتم تلطيف الأجواء، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كونترا قرر استبعاد فهد المولد من حساباته الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية رحيل أحد الطرفين، إما المدرب الروماني، أو المولد.

ومن المنتظر أن نشهد الفترة المقبلة تطورًا في هذه الأزمة، أما بانتهائها وعودة اللاعب للمشاركة، أو استمرار استبعاده، ومن ثم رحيل أحد الطرفين.

كيف تفكر إدارة الاتحاد خلال الوقت الحالي؟

الصحيفة السعودية أضافت أن إدارة الاتحاد تجري حاليًا مفاوضات مع عدد من المدربين من أجل الاستعانة بأحدهم خلفًا للروماني كوزمين كونترا، حال استمرار تراجع المستوى الفني للفريق.

كما أن الإدارة غير راضية عن توتر العلاقة بين كونترا ونجوم فريق الاتحاد خلال الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يؤثر على نتائج الفريق.

إدارة الاتحاد وضعت أيضًا في حساباتها إمكانية رحيل فهد المولد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل عدم التوصل معه لاتفاق من أجل تجديد عقده.

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