الاتفاق يوقف قطار الهلال ويرفض بيع الكويكبي

رفضت إدارة نادي الاتفاق، طلبًا من نظيرتها بالهلال، من أجل التعاقد مع محمد الكويكبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الزعيم.

نادي الهلال ظهر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية كالقطار الذي لا يقف، بعد أن تعاقد مع أكثر من صفقة مميزة، كانت أولهم سعود عبد الحميد الظهير الأيمن السابق للاتحاد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن نادي الاتفاق تلقى اتصالًا من الهلال، يطلب فيه الموافقة على بيع المتبقي من عقد محمد الكويكبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن طلب الهلال وقبل بالرفض القاطع من جانب إدارة الاتفاق، في ظل وجود رغبة كبيرة لاستمرار اللاعب رفقة الفريق خلال الفترة القادمة.

ويتبقى في عقد محمد الكويكبي مع نادي الاتفاق موسمين ونصف، وهناك رغبة لاستمرار اللاعب رفقة الفريق، من أجل تحقيق أهدافه خلال الفترة القادمة.

ويتواجد الكويكبي حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، بمستشفى سبيتار بأكاديمية أسباير في الدوحة، ويستمر البرنامج لمدة أسبوعين من أجل تجهيزه خلال الفترة القادمة.

"وضع الاتحاد يشبه برشلونة تمامًا"

ويستعد الاتفاق لمواجهة الشباب بالجولة السابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء غدٍ الجمعة.