"وضع الاتحاد يشبه برشلونة تمامًا"

يرى الإعلامي الرياضي بندر المشرافي، أن وضعية نادي الاتحاد المالية، تشبه نادي برشلونة، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ الفكر الإسباني بالكرة السعودية خلال الفترة القادمة.

وحصل الاتحاد مؤخرًا على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن نجح في تسديد جزء كبير من ديونه مؤخرًا، وذلك بعد فترة عانى منها العميد من الديون.

كيف يشبه الاتحاد برشلونة الإسباني؟

المشرافي قال خلال تصريحات لبرنامج "شوت" عبر قناة “SSC” السعودية: "في صيف 2018 بعد أن تم تسديد ديون كافة الأندية، عانى الاتحاد من الصراع على الهبوط، واتخذ قرارات كثيرة قاسية وكانت تحتاج إلى قلب شجاع".

وتابع: "منذ عام 2018 وحتى الآن، تعاقد الاتحاد مع 23 لاعب أجنبي، بمعدل 6 لاعبين أجانب في كل موسم، السبب الرئيسي هو الموسم الذي كان يصارع الاتحاد فيه الهبوط، حيث تعاقد مع 12 لاعب أجنبي، وأثرت على الاتحاد".

وواصل:" ما يحدث مشابه تمامًا لما حدث لفريق برشلونة الإسباني، وهناك شيء بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدعى استدامة الأندية المالية، وهو استحداث لقانون اللعب المالي النظيف".

بندر المشرافي :



من موسم 2018 حتى الآن تعاقد #الاتحاد مع 23 لاعب أجنبي ، و وضع فريق الاتحاد السابق مشابه لوضع #برشلونة الحالي@L3bo0ob#السوبر_الاسباني_بالرياض#برنامج_شوت pic.twitter.com/U4FCsoJXi6 — برنامج شوت (@Shoot_SSC) January 12, 2022

كيف يتم تنفيذ الفكر الإسباني بالدوري السعودي للقضاء على الديون؟

الإعلامي الرياضي قال: "إسبانيا الآن لا تريد أن يدخل أي فريق في مشاكل مالية بسبب قرارات عشوائية من جانب إدارات الأندية، لأن ملكيتها في السعودية مشابهة لإسبانيا".

واستطرد قائلًا: "برشلونة هو أكثر نادي في العالم لديه دخل مادي، وصل عام 2020 إلى مليار يورو، ومع ذلك في ظل الإدارات السابقة هناك، اتخذت قرارات كارثية تسببت في أزمات مالية للنادي".

واختتم المشرافي تصريحاته قائلًا: "لا بد أن يتم تخفيض الرواتب فيما يتلائم مع دخلك، وتسد الديون المستحقة عليك بنسبة 75% من دخلك، ولم يتم تعاقد برشلونة مع المهاجم فيران توريس، إلا بعد أن تم تخفيض راتب أومتيتي، ولم يكمل ميسي مع الفريق بسبب تلك المشاكل المالية".

اقرأ أيضًا ..

جدة .. مدينة الأشباح الطاردة للنجوم!

ما هي صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

رسميًا .. الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية