الاتفاق تم.. فاتي يجدد مع برشلونة على طريقة بيدري

نبأ سعيد لجماهير البرسا..

ساعاتٌ قليلة وسيتحول الأمر إلى حقيقة، إدارة برشلونة أتمت اتفاقها مع أنسو فاتي على تجديد عقده حتى صيف 2027، والتوقيع على العقود سيحدث قبل مباراة الكلاسيكو المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وينتهي عقد فاتي الحالي مع برشلونة في صيف 2022 مع امتلاك إدارة البرسا خيار التمديد لعامين آخرين، لكن ذلك من شأنه أن يدخلهم في أزمة قانونية مع وكيله جورج مينديش، لذلك تم التفاوض على عقد جديد طويل.

صحيفة "سبورت" أكدت على أن اللقاء الذي جمع بين مينديش مع المدير الرياضي لبرشلونة، ماتيو أليماني، في بورتو بالأيام الماضية وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء مسألة التجديد بصورة رسمية.

الآن تأكد بقاء صاحب الـ19 عامًا حتى 2027، وقامت الإدارة بتأمينه بنفس طريقة بيدري جونزاليس، من خلال وضع شرط جزائي قياسي بقيمة مليار يورو لضمان بقائه في كامب نو.

فاتي، الظاهرة وإبراهيموفيتش.. لاعبون نجحوا في قهر لعنة الإصابات!

وكشفت الصحيفة أن الإعلان الرسمي عن توقيع العقود سيكون يوم الخميس المقبل، وسيتم عقد مؤتمر صحفي بحضور الرئيس جوان لابورتا بجانب اللاعب، تمامًا كما حدث بالنسبة لبيدري قبل أسابيع قليلة.

وأكد نائب رئيس برشلونة، رافا يوسيتي، على صحة هذه الأنباء،فقال "نحن سنعلن تجديد عقد فاتي، إنه نبأ سعيد لنا وللجماهير".

من سيلي أنسو فاتي في سلسلة تجديد عقود لاعبي برشلونة؟ قد يكون اسم رونالد أراوخو الأقرب، كما ستبدأ المفاوضات مع الموهوب جافي، وكذلك قد يجد جديد بخصوص موقف عثمان ديمبيلي.

ويستعد برشلونة في اللحظة الراهنة لمواجهة صعبة بدوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف خارج الديار، وبعدها يضرب موعدًا مع ريال مدريد في الكلاسيكو بكامب نو.

فاتي، الذي ارتدى القميص رقم 10 بعد عودته من الإصابة، نجح في تسجيل هدفين محليًا هذا الموسم، الأول في شباك خيتافي بأولى مشاركاته، والثاني بشباك فالنسيا يوم السبت الماضي خلال الفوز الكتالوني 3-1.