خالد العطوي يرفض الاستقالة ويرد على فيتوريا

المدرب يتمسك بمواصلة الرحلة مع الاتفاق

أكد خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي رفضه الاستقالة من منصبه بعد تراجع نتائج الفريق وآخرها الخسارة أمام النصر في ختام الدور الأول من الدوري السعودي بهدف دون رد أحرزه الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وتجمد رصيد الاتفاق بعد السقوط أمام حامل اللقب عند 17 نقطة وقد تلقى 8 خسائر ولم يُحقق سوى 5 انتصارات، ولا يفصله عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي سوى 7 نقاط.

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العطوي تحدث عقب الخسارة أمام النصر قائلًا حول إمكانية تقديمه استقالته "أنا مدرب وأسعى لتطوير فريقي طالما بقيت على رأس إدارته الفنية، أفعل هذا دون التفكير بالإقالة أو الاستقالة".

أضاف حول اللقاء "واجهنا النصر بأسلوب الكبار والنتيجة لم تكن عادلة".

أضاف حول حديث روي فيتوريا عقب المباراة والذي أشاد خلاله بأداء الاتفاق لكن مشددًا في نفس الوقت على عدم وصوله لمرماهم "وصولنا للثلث الهجومي يعني أننا وصلنا لمرمى المنافس، أما عدم وجود تسديدات ومحاولات على مرمى النصر فهذا شأن آخر".

يُشار لأن إدارة الاتفاق عملت بنشاط خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي لدعم صفوف الفريق، إذ ضم النادي المهاجم المغربي وليد أزارو بالإعارة من الأهلي المصري، ويُحاول حاليًا استعادة الظهير الأيسر حسين السيد.