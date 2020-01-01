النصر ينتظر نتائج فحوصات هوساوي لتحديد مدة غيابه

المدافع أصيب خلال مباراة الاتفاق

يخضع عمر هوساوي مدافع النصر السعودي لفحوصات طبية وكشف بأشعة الرنين المغناطيسي خلال الساعات القليلة القادمة بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة الاتفاق يوم أمس في الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

واستطاع النصر الفوز على مستضيفه في ملعب الأمير محمد بن فهد بهدف دون رد سجله عبد الرزاق حمدالله ليتقدم لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة في انتظار نتيجة لقاء منافسه والمتصدر السابق الهلال أمام الشباب ضمن ذات الجولة مساء اليوم في الرياض.

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وكان هوساوي قد غادر الملعب بعد تعرضه للإصابة عند الدقيقة الـ27، وأفادت المصادر الصحفية المتابعة أنه سيُجري كشفًا بأشعة الرنين المغناطيسي على موضع إصابته في عضلة الساق اليوم السبت للوقوف على حقيقة الإصابة والتشخيص النهائي.

وينتظر الجهاز الفني للفريق بقيادة روي فيتوريا نتائج تلك الفحوصات لوضع خطة البرنامج العلاجي والتأهيلي وتحديد مدة غياب المدافع السعودي، خاصة أن الفريق مقبل على فترة مهمة سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا الذي سينطبق دور المجموعات منه في الأسبوع الثاني من فبراير القادم.