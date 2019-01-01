الاتفاق السعودي يهدد بالانسحاب من صفقة "كودجو"

كودجو أصبح هدفًا لأكثر من نادي عربي في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق السعودي يهدد بالانسحاب من صفقة التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي.

وكانت تقارير قد أكدت خلال الأيام الأخيرة على دخول الاتفاق السعودي في مفاوضات من أجل ضم لابا كودجو في الصيف المقبل، حيث ينافس كلًا من الأهلي والزمالك.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن وكيل أعمال اللاعب يصر على رفع سعره مستغلًا تعدد أطراف الصفقة والمنافسة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الاتفاق علقت المفاوضات مؤقتًا من أجل تراجع وكيله عن رفع قيمة التعاقد، وهددت بصرف النظر عنه نهائيًا.

وأشارت التقارير أن في حالة إصرار وكيله على رفع قيمة التعاقد في الفترة الأخيرة سيقوم نادي الاتفاق بالانسحاب نهائيًا.

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ويقدم لابا كودجو مستوى مميز مع نهضة بركان خلال الفترة الأخيرة مما جعله هدفًا للكثير من الأندية خلال ميركاتو الصيف المقبل.