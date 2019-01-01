هل رحل دياز عن تدريب بيراميدز بعد رسالته لتركي آل الشيخ؟

أحداث مثيرة في الدوري المصري في الأسابيع الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أثار الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، الشكوك حول استمراره في تدريب الفريق للموسم الجديد بعد رسالة غامضة عبر "تويتر".

وكان دياز قد تولى تدريب بيراميدز خلال الموسم الماضي، وقدم مستويات رائعة حيث نجح في تحقيق الفوز على الأهلي والزمالك.

ووجه دياز رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يشكره على إعطائه الفرصة لتدريب بيراميدز.

وقال دياز عبر حسابه: "أشكر صديقي تركي آل الشيخ على هذه الفرصة في بيراميدز، واللاعبين الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا لتحقيق أهداف الفريق بما في ذلك الفوز على الأهلي والزمالك".



وأضاف: "سعيد لأني استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم مصر.. تحية للجميع"، ملمحًا لانتهاء تجربته مع بيراميدز خلال الفترة الأخيرة.

Quiero agradecer a mi amigo @Turki_alalshikh por esta oportunidad en @pyramidsfc y a mis jugadores que hicieron un esfuerzo enorme por cumplir los objetivos, incluyendo los triunfos a Ahli y . Feliz de haber disfrutado de la cultura de este gran país 🇪🇬. Saludos a Todos. pic.twitter.com/roVtNhBecj — Ramon Angel Diaz (@ramondiaz9dt) May 27, 2019

وتلقى دياز الكثير من العروض بعد ما قدمه خلال المواسم الأخيرة، خاصًة من الدوري السعودي وبعض العروض أيضًا من أمريكا الجنوبية.