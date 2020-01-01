الدفاع الجديدي: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع الأهلي حول أزارو

المهاجم المغربي معار للاتفاق السعودي

كشف نادي الدفاع الجديدي المغربي عن اقترابه من التوصل لاتفاق مع النادي الأهلي حول نسبته المالية من عقد إعارة المهاجم المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي في سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

أزارو كان قد خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق المصري ليخرج معارًا إلى الدوري السعودي ومن المتوقع رحيله نهائيًا بنهاية الموسم الجاري، خاصة مع رغبة الاتفاق وعدد من الأندية في ضمه.

موقع LE360 المغربي أشار إلى إرسال إدارة الدفاع الجديدي طلبًا من الأهلي للحصول على 20% من قيمة إعارة أزارو للاتفاق حسبما ينص عقد انتقال اللاعب للنادي المصري قبل 3 سنوات.

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المهاجم صاحب الـ24 عامًا كان قد ارتدى القميص الأحمر عام 2017 مقابل 1.3 مليون دولار مع وجود بند يمنح الدفاع الجديدي نسبة 20% من قيمة بيعه أو إعارته مستقبلًا.

وقد نقل الموقع المغربي عن عبد اللطيف المقتريض رئيس النادي المغربي قوله أنهم اقتربوا من التوصل لاتفاق مع الأهلي حول نسبة إعارة أزارو للاتفاق.

الدفاع الجديدي أرسل كذلك طلبًا لنادي الزمالك للحصول على نسبته من قيمة إعارة حميد أحداد إلى الرجاء المغربي ومازال ينتظر رد الإدارة البيضاء.