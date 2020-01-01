مصطفى حاجي: على بن شرقي الرحيل عن الزمالك إلى أوروبا

هل يستجيب بن شرقي لنصيحة مصطفى حجي ويرحل عن الزمالك؟

أكد مصطفى حاجي، المدرب المساعد لمنتخب المغرب، على أن الوقت حان لرحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك، والانتقال إلى ناد أوروبي كبير، خلال الفترة القادمة.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، عن تلقي أشرف بن شرقي عروضًا من أوروبا، من أجل الانتقال إلى أحد الأندية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تألقه مؤخرًا.

وقال حاجي خلال تصريحات لموقع "سبورت 24" اليوناني: "عندما كان بن شرقي متواجدًا في الدرجة الثانية بفرنسا، لم يكن سعيدًا، وهو مازال شابًا، لديه موهبة رائعة، ويلعب بشكل رائع في مصر".

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مصطفى حاجي تابع: "في رأيي إذا كان أشرف بن شرقي يريد الصعود إلى مستوى آخر، عليه الخروج من هناك، واللعب في أوروبا خلال الفترة القادمة".

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المدرب المساعد لأسود الأطلس أردف: "إذا كانت هناك فرصة أمامه للعودة إلى المرب، فلماذا لا؟ سيكون مميزًا وسيلعب بشكل جيد، وأود أن أراه في أوروبا، يمكنه اللعب في جميع مراكز الهجوم".

وامتدح حاجي لاعب الزمالك، حيث قال: "يمتلك فنيات رائعة وقدرة على تسجيل الأهداف، ولكن عليه الخروج من ناديه، وإذا استمر موسم أو 2، سيفقد القدرة على الاحتراف الأوروبي، وعليه الاستمرار في العمل الشاق، وتحدثت إليه ونصحته، والوقت حان للمغادرة والذهاب لفريق أوروبي كبير".

أشرف بن شرقي انضم لصفوف نادي الزمالك، خلال الصيف الماضي، قادمًا من الهلال السعودي.