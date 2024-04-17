الاتحاد يقتحم أزمة تأجيل الهلال والأهلي .. بيان رسمي ينفجر في وجه رابطة الدوري السعودي

النادي الجداوي ليس طرفًا في المباراة، لكنه قرر الاعتراض ببيان رسمي..

SHAHID

رغم أنه ليس طرفًا في المباراة إلا أن نادي الاتحاد قرر اقتحام أزمة تأجيل مواجهة الهلال والأهلي ببيان رسمي، يهاجم لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

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الرابطة أعلنت اليوم الأربعاء، تأجيل الكلاسيكو الذي كان من المقرر إقامته بعد غدٍ الجمعة إلى السادس من مايو المقبل، نظرًا لاضطرار الاتحاد الآسيوي تأجيل مواجهة الهلال أمام العين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال من الأمس إلى اليوم، جراء سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

هذا القرار أثار غضب الأهلي؛ الطرف الثاني للكلاسيكو بالفعل، وأصدر بيانًا أكد خلاله أن الرابطة اتخذ قرار التأجيل دون الرجوع له، رافضًا تمامًا التأجيل للشهر المقبل.

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لكن ليس الراقي وحده، فقد ندد الاتحاد بالقرار كذلك، موضحًا: "هذا القرار يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وما قد يترتب على ذلك في تحديد جدول ترتيب الدوري وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة".

وأشار العميد الجداوي في بيانه إلى أنه تم رفض طلبه من قبل بتأجيل مواجهة ضمك قبل كأس العالم للأندية السعودية 2023، ليضطر وقتها للعب خمس مباريات خلال أسبوعين جميعها خارج جدة، رغم موافقة منافسه على التأجيل، لكن الرابطة رفضت بحجة "عدم وجود مساحة من الوقت في الروزنامة".

واختتم البيان: "نادي الاتحاد يحث إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين على الحرص على التنافس العادل بين الأندية المشاركة والالتزام بلائحة المسابقة فيما يتعلق بتأجيل وإعادة جدولة المباريات ضمن الضوابط المقرة مسبقًا ضمن اللائحة مع وضع معايير واضحة وشفافة للأندية والجماهير كافة بآلية تأجيل المباريات".

SHAHID