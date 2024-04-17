"قرار تعسفي وبعيد عن اللعب النظيف" .. الأهلي يُشعل أزمة تأجيل كلاسيكو الهلال!

الأهلي يعترض بقوة على قرار إدارة المسابقات

SHAHID

أشعل النادي الأهلي أزمة تأجيل مباراته ضد الهلال "الكلاسيكو" من جانب إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي، بعدما أكد على أن القرار تم اتخاذه دون الرجوع له.

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إدارة المسابقات قررت تأجيل مباراة الأهلي ضد الهلال، التي كان مقررًا لها يوم الجمعة المقبل، إلى يوم 6 مايو القادم، بعد أن تم تأجيل مباراة الزعيم ضد العين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمدة 24 ساعة بسبب اضطرابات الطقس.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا نشره عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أكد خلاله على أن هذا القرار تم اتخاذه على الرغم من أن إدارة الراقي رفضت التأجيل بشكل عام، وتمسكت بإقامة المباراة في موعدها المحدد.

وأضاف الراقي في بيانه: "نعتبر هذا القرار فرديًا ولم يكن لنا أي رأي فيه بصفة رسمية، وأن التأجيل لهذا التاريخ لا يحفظ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في الدوري، ويعد خروجًا عن روح اللعب النظيف والشفافية في كرة القدم".

الأهلي وصف قرار التأجيل بـ"القرار التعسفي"، وطالب في بيانه بتطبيق القانون على الجميع بمنح كل نادٍ يومي راحة على الأقل، وهو ما يعني تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى يوم 20 أبريل الجاري بجدة بدلًا من 6 مايو القادم، ويكون ذلك متماشيًا مع المادة التاسعة فقرة 4 من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري روشن السعودي (وفقًا لما جاء في البيان).

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وتنص الفقرة المذكورة في البيان على أن تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل نادٍ يومي راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية.

SHAHID