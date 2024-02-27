الاتحاد يفاجئ جماهيره .. أول رد بعد أنباء التفوق على الهلال والتوقيع مع محمد صلاح

نادي الاتحاد يكشف الحقائق في صفقة محمد صلاح..

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كشف نادي الاتحاد السعودي، عن حقيقة الحصول على "توقيع" النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول بشكل رسمي، بداية من الموسم القادم 2024-2025.

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النجم المصري السابق والمحلل الرياضي الحالي أحمد حسام ميدو أعلن توقيع صلاح على عقوده مع السعودية، مع تأكيدات من الإعلامي الاتحادي عادل الماس، على أن اللاعب سيكون أولى صفقات العميد "الصيفية".

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الميدان الرياضي" عن مصدر مسؤول بنادي الاتحاد، عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تعاقد الاتحاد، مع نجم ليفربول البالغ من العمر 31 سنة.

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وأعلن المصدر، أن محمد صلاح لم يوقع أي عقد مع الاتحاد؛ قائلًا: "الأمور غير واضحة حتى الآن؛ فيما يخص مسألة تعاقدنا مع اللاعب، من عدمه".

هذه التصريحات قد تكون تأكيدًا جديدًا للأنباء العالمية المنتشرة في الفترة الأخيرة؛ بشأن انضمام محمد صلاح إلى نادي الهلال، إذا قرر القدوم إلى دوري روشن السعودي، في الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك بعد أن كان قريبًا للغاية من العميد الاتحادي، في الصيف الماضي.





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