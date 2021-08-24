الاتحاد يضم نياكاتيه ويخطف هدف الأهلي، ومرشحان لتدريبه

الفريق السعودي يدخل مرحلة جديدة

يدخل نادي الاتحاد السعودي مرحلة جديدة بعد إقالة مدربه فابيو كاريلي عقب خسارة البطولة العربية أمام الرجاء المغربي، وقد كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن وجود اسمين مرشحين لتدريب الفريق رغم مطالبة الجماهير باسم ثالث.

الاتحاد أعلن فجر أمس الإثنين رسميًا إقالة كاريلي من منصبه بعد أقل من 48 ساعة على خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية يوم السبت الماضي في المغرب، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 4-4.

النادي أوضح أن قرار الإقالة كان صعبًا لكن اتخاذه كان بناءً على أسباب قوية دفعت الإدارة للمضي قدمًا به رغم تبعاته الصعبة، كما أعلن تكليف المدرب السعودي حسن خليفة بقيادة الفريق الأول.

مرشحان لتدريب الاتحاد، والجماهير تفضل خيارًا ثالثًا

صحيفة الشرق الأوسط أوضحت أن الإدارة الاتحادية تُسابق الزمن للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد خلال الأيام القليلة القادمة للاستفادة من فترة التوقف الدولي القادمة، والتي ستمتد لأسبوعين تقريبًا، في التعرف على اللاعبين ومحاولة نقل أفكاره لهم.

وأضافت الصحيفة أن قائمة المرشحين تضم عدة أسماء يتصدرهم الثنائي كوزمين كونترا وإيمانويل بيدرو، فيما تُطالب الجماهير بالتعاقد مع باولو فونسيكا، حيث أطلقت يوم أمس هاشتاج بعنوان "باولو فونسيكا مطلب اتحادي".

كونترا وبيدرو غير مرتبطين بأي نادٍ حاليًا، وكانت آخر تجارب الأول مع دينامو بوخارست الروماني عام 2020 وقد سبق له تدريب خيتافي ومنتخب رومانيا، فيما أنهى الثاني تجربته مع العين بنهاية الموسم الماضي وقد كانت محبطة ومخيبة للغاية.

المدرب البرتغالي، بيدرو، سبق أن تواجد في الدوري السعودي حين قاد التعاون موسم 2018-2019 وقد حقق معه نتائج ممتازة وتُوج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يرحل عنه لتدريب ألميريا الإسباني ومنه إلى العين الإماراتي.

الاتحاد يضم نياكاتيه ويخطف هدف الأهلي

أفادت قناة أبو ظبي الرياضية أن الاتحاد بات قريبًا جدًا من التعاقد مع يوسف نياكاتيه مهاجم الوحدة بالإعارة للموسم القادم بعدما نجح في التوصل لاتفاق مع ناديه حول كافة التفاصيل المالية.

وأضافت القناة أيضًا عبر حسابها الرسمي على تويتر أن الاتحاد وصل إلى مراحل متقدمة كذلك لضم لاعب الوسط أنسيلمو من الوحدة بالإعارة كذلك للموسم القادم، وهو اللاعب الذي يُحاول الأهلي التعاقد معه منذ شهرين تقريبًا وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق على التفاصيل المالية مع ناديه.

أبو ظبي أوضحت أن نياكاتيه وأنسيلمو سيُسجلان في قائمة الاتحاد المحلية بدلًا من برونو هنريكي وجاري رودريجيز، حيث ستعمل الإدارة على تسويق عقد اللاعبين أو فسخه بالتراضي.

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