الاتحاد يضع خطة شاملة لتجاوز كارثة ديونه الضخمة

مستحقات اللاعبين تطارد النادي

قرر نادي اتحاد جدة السعودي، وضع خطة مجدولة من أجل تسديد كافة الديون التي تم فرضها عليه ووصلت قيمتها إلى 100 مليون ريال.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت في تقرير لها أن النادي مطالب بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم بتسديد مبلغ 100 مليون ريال وإلا سيُمنع من قيد اللاعبين الجدد في فترات الانتقالات القادمة.

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ووفقًا للناقد الرياضي عدنان جستنيه فإن الإدارة القانونية بالاتحاد وضعت خطة لتسديد كافة الديون المطلوبة من النادي خلال الفترة المقبلة.

واستند جستنيه لمعلومة صرح بها رئيس الاتحاد أنمار الحائلي، حيث سبق له أن تحدث على هذه الديون في تصريحات سابقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تسديدها كاملة أو بالجدولة.

وكانت صحيفة الرياضية قد أوضحت أن النادي سيستلم خطابًا من فيفا خلال الأيام القليلة القادمة يطالبه بتسديد مستحقات 5 من لاعبيه السابقين، هم أنيس البدري وجوناس دي سوزا وسيكو سانوجو وجاري رودريجيز وألكسندر بريجوفيتش، والتي تصل قيمتها كاملة إلى نحو 100 مليون ريال سعودي.

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يذكر أن الاتحاد يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي، المتوقف حاليًا وحتى منتصف ديسمبر القادم، برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب في الصدارة.

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