كارثة .. الاتحاد مطالب بتسديد 100 مليون ريال وإلا!

الاتحاد مقبل على أيام صعبة جدًا من الناحية المالية

يبدو أن الأيام القادمة ستكون صعبة جدًا على إدارة نادي الاتحاد السعودي على الصعيد المالي، إذ أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن النادي مطالب بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم بتسديد مبلغ 100 مليون ريال وإلا سيُمنع من قيد اللاعبين الجدد في فترات الانتقالات القادمة.

الاتحاد ممنوع من القيد في يناير القادم بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية شكوى النصر ضده واتهامه بالتفاوض مع عبد الرزاق حمدالله خلال سريان عقده معه، لكن الأمر قد يمتد لأكثر من فترة انتقالات حال لم ينجح بتسديد المبالغ المطلوبة والصادر فيها أحكام نهائية.

الرياضية أوضحت أن الاتحاد سيستلم خطابًا من فيفا خلال الأيام القليلة القادمة يطالبه بتسديد مستحقات 5 من لاعبيه السابقين، هم أنيس البدري وجوناس دي سوزا وسيكو سانوجو وجاري رودريجيز وألكسندر بريجوفيتش، والتي تصل قيمتها كاملة إلى نحو 100 مليون ريال سعودي.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة القانونية في النادي الغربي وضعت خطة مالية لإغلاق الملف ورفع المنع من التسجيل، وذلك سواء بالتسديد أو الجدولة.

يُشار إلى أن الاتحاد يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي، المتوقف حاليًا وحتى منتصف ديسمبر القادم، برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب في الصدارة.

SHAHID