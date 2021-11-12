الاتحاد يصل لاتفاق مع رومارينيو لحسم تجديد العقد

كشفت تقارير صحفية، عن توصل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لاتفاق مع اللاعب البرازيلي روماريو دا سيلفا "رومارينيو"، من أجل تجديد عقد الأخير.

وينتهي عقد رومارينيو بنهاية الموسم الحالي، بعد أن قام بتجديده في صيف 2020 لمدة موسمين، ليقترب من تجديد عقده للمرة الثانية، بعد أن انضم للفريق في 2018.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد اتفقت مع رومارينيو، على تجديد العقد لمدة موسمين قادمين، ليستمر مع الفريق حتى 2024.

وأكدت الصحيفة على أن رغبة الطرفين هي من حسمت الاتفاق على تجديد عقد رومارينيو مع نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية، ليتم الاحتفاظ بخدمات اللاعب البرازيلي للموسمين القادمين.

ومن المنتظر أن تجتمع إدارة الاتحاد برئاسة الحائلي، مع وكيل أعمال رومارينيو من أجل التوقيع على العقد الرسمي، ليستمر اللاعب في صفوف العميد.

وتم الاتفاق بين الطرفين بعد عدة اجتماعات تمت بين إدارة النادي مع اللاعب البرازيلي ووكيل أعماله، ليتفق بعدها الطرفين على مدة الموسم في العقد الجديد.

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ويعد رومارينيو هو واحد من أهم العناصر في صفوف نادي الاتحاد، حيث نجح مؤخرًا في أن يصبح الهداف التاريخي لأجانب نادي الاتحاد ببطولة الدوري السعودي، بعد أن سجل 45 هدفًا، متجاوزًا مواطنه سيرجيو ريكاردو.