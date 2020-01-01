الاتحاد يسعى لاستعادة جهود ثنائي أجنبي في الموسم الجديد

الاتحاد يسعى لتدعيم الفريق في الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية، عن سعى نادي الاتحاد في تدعيم الفريق قبل الموسم الجديد من أجل عودة مستوى الفريق مرة أخرى والظهور في المنافسة على اللقب من جديد.

وكان الاتحاد مهددًا بالهبوط في الموسم المنقضي، وأفلت بأعجوبة في الجولة الأخيرة، واستمر في الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي الاتحاد يدرس في الوقت الحالي استعادة خدمات ثنائي أجنبي من أجل دعم الفريق بقوة في الموسم الجديد.

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وأشارت الصحيفة أن الثنائي هو ألكسندر بريجوفيتش وجاري رودريجيز، في الموسم الجديد وحل الأزمات التي تتعلق بهما.

وتسعى إدارة الاتحاد في استعادة جاري رودريجيز مرة أخرى بعد رغبة فناربخشة في التخلي عن خدماته مع وجود نصف موسم في عقده.

الاتحاد عانى بشدة خلال المواسم الأخيرة من الدوري السعودي بسبب تراجع المستوى بشدة وأصبح مهددًا بالهبوط لأكثر من مرة.