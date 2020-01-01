فايلر: تأجيل دوري الأبطال فرصة للأهلي، ولا هدايا للمنافسين

المدرب السويسري يتحدث عقب الفوز على الإسماعيلي

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي سعادته بالفوز على الإسماعيلي 3-0 مساء اليوم ضمن الجولة الـ26 من الدوري المصري، والذي جعل الفريق على بُعد انتصار واحد للفوز باللقب رسميًا.

متصدر الدوري المصري هزم الدراويش بثلاثة أهداف أحرزها علي معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ، وقد رفع رصيد إلى 71 نقطة مما يجعله على بُعد ثلاث نقاط فقط من الفوز رسميًا باللقب الـ42 في تاريخه.

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المدرب السويسري بدأ مؤتمره الصحفي عقب اللقاء قائلًا "حققنا انتصارًا مهمًا، تفكيرنا الآن بمباراة الاتحاد يوم الإثنين القادم، هدفنا حسم الدوري وسنسعى لذلك في المباراة المقبلة".

أضاف حول مستوى الأنجولي جيرالدو "لم يُقدم أفضل مستوًى له، لكنني لن أتحدث عنه سلبيًا وأنتقده أمام الإعلام، ذلك شيء أحتفظ به بيني وبين اللاعبين".

وعن إمكانية إشراك اللاعبين الشباب والبدلاء عقب حسم الدوري، قال فايلر "لا أفكر الآن في إراحة اللاعبين الأساسيين أو منح الفرصة للبدلاء والشباب، نُفكر بكل مباراة على حدا ووفقًا لمعطياتها وظروفها، لكني لن أمنح أي هدايا للمنافسين حتى عقب الحسم".

وأتم المدرب الذي يعيش موسمه الأول مع الفريق وقد جدد عقده لموسم إضافي قائلًا عن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لمدة 20 يوم تقريبًا "لا يمكن وصف قرار التأجيل بالإيجابي أو السلبي سوى بعد أن نخوض اللقاء ونعلم النتيجة، لكن التأجيل سيمنحنا الفرصة لاستعادة مستوانا الذي كنا نلعب به قبل أزمة كورونا".

يُشار إلى أن الأهلي كان سيُواجه الوداد في 25 سبتمبر الجاري لكن تم تأجيل اللقاء إلى 17 أو 18 أكتوبر القادم.