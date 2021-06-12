الاتحاد يدرس التعاقد مع بطل الإمارات بدلًا من بريجوفيتش

هل ينجح الاتحاد في حسم الصفقة لصالحه؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد، يدرس التعاقد مع أحد أفضل مهاجمي الدوري الإماراتي عبر التاريخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل، بعدما قدم الفريق نتائج رائعة الموسم الماضي.

من هو اللاعب المعروض على نادي الاتحاد؟

أكدت صحيفة "هاتريك" السعودية على أن وسيط عربي قام بعرض المهاجم الإماراتي علي مبخوت، على إدارة نادي الاتحاد، من أجل تمثيل صفوف الفريق الموسم المقبل.

وتدرس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي حاليًا، التعاقد مع علي مبخوت لاعب الجزيرة الإماراتي، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء عرض الوسيط لمبخوت على الاتحاد، في ظل رغبة العميد في الاستغناء عن المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

ما سبب تفاوض الاتحاد مع مهاجم جديد؟

دخل نادي الاتحاد في مفاوضات بالفعل مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، الذي نجحت إدارة النصر في التوقيع له، ومازال البحث عن مهاجم آخر.

ولم يقدم بريجوفيتش المستوى المطلوب منه، وأصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد علي مبخوت هو واحدًا من أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري الإماراتي، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري.

ماذا يعطل الاتحاد عن التعاقدات حاليًا؟

ويواجه نادي الاتحاد أزمة كبيرة تتمثل في الديون المستحقة على النادي، والتي ستمنعه من قيد لاعبين جدد، وبالتالي لا يفكر مسؤولي العميد حاليًا سوى في التخلص من تلك الديون.

الاتحاد يسعى للتخلص من الديون من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له قيد لاعبين جدد.

ما هو هدف الاتحاد الموسم القادم؟

يعد أبرز أهداف نادي الاتحاد، هو التتويج ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث سيواجه الفريق نظيره الرجاء البيضاوي المغربي خلال شهر أغسطس المقبل.

هذا بالإضافة إلى سعي الاتحاد للتتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وأيضًا تقديم نتائج مميزة ببطولة دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

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