الاتحاد يحسم موقف حسن كادش من القائمة المحلية ومعسكر إسبانيا

15 لاعبًا محليًا في قائمة العميد للموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية، عن مصير المدافع حسن كادش، من التواجد في قائمة الاتحاد خلال الموسم المقبل.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي أكدت على أن نادي الاتحاد استقر على رحيل حسن كادش، والجناح صالح العمري بعد نهاية الموسم الحالي.

إلا أن الإعلامي السعودي تركي أبوعيشة، نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، نقل عن مصادر داخل الاتحاد أكد خلالها أن حسن كادش سيكون ضمن قائمة العميد، المكونة من 15 لاعبًا محليًا والتي سيعتمد عليها في الموسم المقبل.

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وأشار أبوعيشة، إلى أن حسن كادش سيتواجد مع زملائه في الاتحاد بمعسكر الفريق في إسبانيا.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع كادش في صيف 2023 قادمًا من نادي التعاون، ونجح في تقديم نفسه بشكل جيد لجماهير العميد، رغم تراجع نتائج الفريق.