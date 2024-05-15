خاص | حسن كادش وصالح العمري الضحايا الجدد؟ .. مصدر في الاتحاد يكشف الحقيقة

مصادر جول تحسم الجدل حول إمكانية رحيل ثنائي الاتحاد

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انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي أكدت على أن نادي الاتحاد استقر على رحيل المدافع حسن كادش، والجناح صالح العمري بعد نهاية الموسم الحالي.

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وأكدت مصادر "GOAL" من داخل نادي الاتحاد، أن ما تردد بشأن استقرار النادي على رحيل كادش والعمري غير صحيح، ولم يتم إخطارهما بالرحيل حتى الآن.

وأضافت المصادر أن مسألة رحيل كادش والعمري متروكة للمدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلفًا للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي سيرحل بنهاية الموسم.

ولكن .. تشير التوقعات داخل نادي الاتحاد إلى أن الثنائي كادش والعمري لن يستمران مع الفريق للموسم المقبل، بعد ظهورهما بمستوى بعيد عن المتوقع.

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وكان الاتحاد قد تعاقد مع كادش في صيف 2023 قادمًا من نادي التعاون، بينما ضم الاتحاد صالح العمري من صفوف نادي أبها خلال نفس الفترة.

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