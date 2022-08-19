الاتحاد يجدد مفاوضاته لضم خليفة حمد الله

هل ينجح الاتحاد في تعويض حمد الله؟

جددت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مفاوضاتها مع إدارة نادي أبها، من أجل ضم صالح العمري مهاجم الفريق، من أجل تعويض غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله.

الاتحاد يريد ضم العمري لتعويض حمد الله

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن إدارة الاتحاد ستعيد فتح المفاوضات مع نادي أبها، من أجل الموافقة على إعارة صالح العمري مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الاتحاد قامت بتجديد المفاوضات مع أبها، لتدعيم فريقها في الموسم الجديد، في ظل إيقاف عبد الرزاق حمد الله لمدة 4 شهور من جانب لجنة الاحتراف بسبب القضية المعروفة بـ"التسجيلات".

ومن المقرر أن تقوم إدارة الاتحاد بعقد اجتماعًا مع نظيرتها في نادي أبها بعد الودية التي ستجمع بين الفريقين اليوم الجمعة في مدينة جدة، وذلك من أجل التوصل لاتفاق باستعارة العمري لنادي الاتحاد لموسم واحد.

لماذا سيتم إيقاف حمد الله؟

لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، مع تغريمه 300 ألف ريال، في قضيته ضد ناديه السابق النصر.

فيما تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"