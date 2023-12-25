الاتحاد يتحرك لـ"تأمين" لاعبه قبل الانتقال إلى الهلال

سوق الانتقالات الشتوي يشتعل مبكرًا في الملاعب السعودية

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بدأ مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، التحرك في الساعات القليلة الماضية؛ لـ"تأمين" مستقبل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل رحيله.

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الاتحاد يًعاني من تذبذب كبير في النتائج - حاليًا -؛ على الرغم من تتويجه بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، الموسم الرياضي الماضي.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الإثنين، تعمل الإدارة الاتحادية، على ملف تجديد عقد اللاعب عبد الإله هوساوي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

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الصحيفة كشفت عن أن المفاوضات بين مسؤولي الاتحاد واللاعب البالغ من العمر 22 سنة، بدأت بشكل رسمي؛ حيث يحاول العميد التجديد معه، قبل دخوله "الفترة الحرة" من عقده، في شهر فبراير القادم، والتي تسمح له بالتوقيع مع أي فريقٍ آخر.

وأعلنت الصحيفة، أن ناديين من العاصمة الرياض، يتابعان تطورات مستقبل هوساوي مع فريق الاتحاد؛ حيث إذا فشلت المفاوضات بين الطرفين، سيتحركا بشكل رسمي؛ للتوقيع مع اللاعب.

هوساوي يلعب مع نادي الخليج السعودي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، على سبيل الإعارة من الاتحاد؛ حيث ارتبط اسمه مؤخرًا بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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