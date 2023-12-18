غضب بين جماهير الاتحاد بعد اقتراب نجم الفريق من الهلال

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انتفضت جماهير نادي الاتحاد السعودي؛ بعد أنباء انتقال أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى "عملاق الرياض" الهلال، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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الهلال - حسب آخر الأخبار -، اقترب من الحصول على توقيع عبد الإله هوساوي، متوسط ميدان نادي الاتحاد، المعار إلى فريق الخليج السعودي، في الموسم الحالي.

هوساوي يدخل الفترة الحرة من عقده مع العميد الاتحادي، في يناير 2024؛ حيث سيصبح بإمكانه التوقيع مع أي فريقٍ آخر، على أن ينتقل إليه مجانًا، في صيف نفس العام؛ بعد نهاية إعارته للخليج.

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ووصف حساب على منصة "إكس" باسم "^^ اسامة"، الانتقال المرتقب لمتوسط الميدان الشاب البالغ من العمر 22 سنة، إلى الزعيم الهلالي، بـ"العار" على مجلس إدارة نادي الاتحاد.

وكتب: "أصبح نادي الاتحاد، مفرغ النجوم إلى الهلال، وسيلتحق هوساوي مع سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي.. أي عار سيلتحق بهذه الإدارة".

ومن ناحيته.. علق حساب باسم "*AHMED 1927"، على أنباء انتقال النجم الشاب إلى الزعيم؛ قائلًا: "الهلال يبحث عن عبدالإله هوساوي، الشاب الموهوب ونجم المستقبل.. والاتحاد يبحث عن الفرج، قائدهم الذي صار عبئًا عليهم، واللاعب الكبير بالسن والمنتهي، الذي يلعب مبارة ويغيب عن 10 للإصابة".

وطالبت الجماهير الاتحادية، مجلس إدارة شركة النادي، بتجديد عقد هوساوي فورًا؛ من أجل الحفاظ على أحد أبرز المواهب السعودية، ومنع انتقاله إلى فريق منافس.

جدير بالذكر أن عبدالإله هوساوي، شارك في 17 مباراة رسمية مع نادي الخليج، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث ساهم في تأهل الفريق الأول إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -.

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