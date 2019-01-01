الاتحاد يبحث عن فوز غائب على الهلال منذ 1058 يومًا

يستقبل نادي الاتحاد ضيفه الهلال اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري السعودي

ماجد جزر

يأمل نادي اتحاد جدة السعودي في تحقيق انتصار غائب منذ سنوات طويلة على نادي الهلال في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستقبل نادي الاتحاد ضيفه الهلال اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، على ستاد الملك عبد الله في جدة.

العميد يبحث عن فوز غائب على الهلال منذ عامين وعشرة أشهر و20 يوما "نحو 1058 يومًا"، لم يعرف فيها طعم الانتصارات على نظيره الهلال.

وكان أخر فوز اتحادي على الزعيم يوم 28 أكتوبر عام 2016 عندما التقيا ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين وفاز حينها 2 / 0 على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

منذ هذه المواجهة لعب الاتحاد أمام الهلال 8 مباريات، حقق الزعيم الفوز في 5 مباريات، وتعادلا في ثلاثة مواجهات، مسجلاً15 هدف وتلقت شباكه ستة أهداف.

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يُذكر أن البرازيلي تياجو نيفيز لاعب الهلال هو من يحمل لقب هداف المواجهات المباشرة منذ موسم 2015 / 2016 برصيد خمسة أهداف، وسجل أهدافه في مباراتين الأخيرة منها "هاتريك" في مباراة واحدة.