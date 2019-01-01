كلاسيكو الاتحاد والهلال يحسم مصير لويس سييرا

مصير المدير الفني التشيلي مرتبط بمباراة الهلال

ماجد جزر

يدخل المدير الفني التشيلي لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي مباراة الكلاسيكو أمام الهلال بحسابات خاصة جدًا.

الاتحاد ضيفه الهلال اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، على ستاد الملك عبد الله في جدة "الجوهرة المشعة".

تقارير مقربة من العميد أكدت أن مصير المدير الفني التشيلي مرتبط بمباراة الهلال، حيث من المنتظر أن تحسم نتيجة المباراة مستقبل سييرا.

إدارة الاتحاد كانت قد اجتمعت بالفعل مع الجهاز الفني لمناقشته حيال الخسارة الماضية أمام الهلال، ووقفت على سير تحضيرات الفريق للمباراة، وبشكل عام للمرحلة المقبلة.

وكان العميد قد سقط أمام الزعيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين.

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يُذكر أن المدير الفني قد حاول خلال الأيام الماضية إخراج اللاعبين من تبعات الخسارة التي مني بها الفريق أمام الهلال في دوري أبطال آسيا، لتجنب انعكاس الخسارة على أداء الفريق.