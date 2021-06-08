الاتحاد يحسم مصير هوساوي، وعائق وحيد أمام رحيل بريجوفيتش

العميد يتحرك جيدًا في سوق الانتقالات

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الاتحاد السعودي حسم مستقبل مدافعه عمر هوساوي الذي انضم له قادمًا من النصر بداية الموسم الماضي، فيما كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن آخر تطورات ملف المهاجم ألكسندر بريجوفيتش.

الاتحاد أنهى موسم 2020-2021 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في المركز الثالث ليتأهل إلى الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، وقد تأهل كذك إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ما هو قرار الاتحاد بشأن مدافعه عمر هوساوي؟

صحيفة الرياضية أوضحت أن الاتحاد وهوساوي لديهما رغبة في استمرار العلاقة بينهما إلى ما بعد أكتوبر القادم، موعد نهاية عقد اللاعب مع النادي، مشيرة إلى أن مفاوضات تجديد العقد ستبدأ قريبًا وبعد الانتهاء من ترتيب البيت الاتحادي وحسم بعض الملفات العالقة.

هوساوي صاحب الـ35 عامًا كان قد انضم للاتحاد في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي عقب نهاية عقده مع النصر، وقد خاض مع الفريق 17 مباراة منهم 10 أساسيًا، إذ اعتمد عليه المدرب فابيو كاريلي لتعويض غياب أي من المدافعين الأساسيين، أحمد حجازي وزياد الصحفي، ومن المتوقع أن يتواجد اللاعب في نهائي البطولة العربية تعويضًا للمدافع المصري الموقوف.

ما الذي يمنع بريجوفيتش من الرحيل عن الاتحاد؟

الاتحاد ومديره الفني فابيو كاريلي أبديا رغبة واضحة في التخلص من بريجوفيتش بعد تواضع مستواه وأرقامه خلال فترة لعبه مع الفريق، ولا يُمانع المهاجم الصربي الرحيل عن جدة لكن عائق وحيد يمنع ذلك.

صحيفة الاقتصادية أوضحت أن صاحب الـ31 عامًا تلقى عرضين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أحدهما من النجم الأحمر الصربي والثاني من باوك اليوناني، مشيرة إلى أن الأول يتضمن حصوله على راتب سنوي يُقدر بمليوني دولار أمريكي.

وأضافت أن بريجوفيتش رفض العرضين بسبب التفاصيل المالية، إذ يرفض الحصول على راتب أقل من الذي يتقاضاه حاليًا من الاتحاد،، مؤكدة أن ذلك فقط ما يمنعه من الرحيل عن جدة.

وأتمت بالإشارة إلى أن اللاعب طلب من وكيله جلب عرض أفضل ماليًا، حيث أن لديه رغبة قوية في الرحيل عن الاتحاد هذا الصيف لكن بشرط وجود العرض المالي المناسب.

ماذا قدم بريجوفيتش مع الاتحاد؟

انضم بريجوفيتش للاتحاد في يناير 2019 ووقع عقدًا يمتد لأربع سنوات ونصف، وقد لعب مع الفريق 52 مباراة لم يُسجل خلالهم سوى 20 هدفًا وصنع 5 أهداف.

ولم يُسجل اللاعب خلال الموسم الماضي في الدوري السعودي سوى 7 أهداف، وقد كان أحد أبرز نقاط ضعف الفريق، ولذا تسعى الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لاستبداله بمهاجم آخر قبل انطلاق الموسم الجديد.

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