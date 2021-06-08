الأزمة المالية تُجبر الأهلي على التخلي عن أهم أهدافه الصيفية

كما يُقال .. العين بصيرة واليد قصيرة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن انسحاب الأهلي من صفقة نجم وسط الوحدة "أنسيلمو" بسبب الطلبات المالية المبالغ بها من جانب النادي الذي هبط لدوري الدرجة الأولى السعودي واللاعب البرازيلي.

ويعيش الأهلي أزمة مالية طاحنة تُجبره على تقنين نفقاته خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وقد تعاقد الفريق مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي ليقوده خلال الموسمين القادمين بعد نجاحه مع الرائد خلال المواسم الأخيرة.

الرياضية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن الوحدة طلب الحصول على 7 ملايين دولار للتخلي عن صاحب الـ32 عامًا، فيما طلب أنسيلمو نفسه تقاضي 5 ملايين يورو سنويًا بجانب تعيين مدرب خاص له.

وأضافت أن تلك الطلبات المالية المبالغ بها أجبرت الإدارة الأهلاوية بقيادة ماجد النفيعي على الانسحاب من المفاوضات والبحث عن حلول أخرى لدعم الوسط، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي، رغم أن أنسيلمو يُعد أهم أهداف الفريق الصيفية لدعم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

يُشار إلى أن اللاعب المرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى عام 2024 يُعد من أبرز نجوم الدوري السعودي في الموسمين الأخيرين، وقد لعب مع الوحدة في الموسم المنقضي 26 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين بجانب 31 فرصة لزملائه.