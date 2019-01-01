الاتحاد يسعى لتفادي "أزمة سوق الانتقالات الشتوي" بتوفير 20 مليون ريال

أزمة مالية كبيرة يمر بها النادي

تسعى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي حاليًا لتوفير مبلغ 20 مليون ريال سعودي لتسديد مستحقات رواتب لاعبي الفريق الأول ومدير الاحتراف في النادي لشهري نوفمبر وديسمبر.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن تركيز النادي الغربي على جمع هذا المبلغ وسداد التزاماته المالية يأتي من أجل سماح اتحاد كرة القدم السعودي له بتسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية.

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إذ تنص لوائح الاتحاد السعودي على أن السماح لأي نادٍ بتسجيل لاعبين جديد في شهر يناير لا يحدث سوى بعد تسديده لرواتب لاعبيه حتى شهر ديسمبر.

ويعيش الاتحاد أزمة مالية كبيرة أثرت سلبًا على أحوال الفريق ونتائجه، إذ أعلن كلًا من إيميليانو فيشيو ومروان دا كوستا رحيلهما عن الفريق بفسخ العقد من جانب واحد بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهما المالية لفترة طويلة.

ويعيش الفريق وضعًا صعبًا للغاية في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ تلقى خسارته السابعة بالسقوط الأسبوع الماضي ضد الفيحاء بنتيجة 4-1 مما جمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ13.