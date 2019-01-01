أخبار إيجابية لهوساوي بعد عودته للعب مع الأهلي عقب عام ونصف من الغياب

اللاعب غائب منذ بداية الموسم الماضي

عاد مدافع الأهلي معتز هوساوي للعب مع فريقه خلال مواجهة ضمك الأخيرة في الدوري السعودي ، وقد أجرى كشفًا طبيًا بعد المباراة حمل له أخبارًا إيجابية.

وكان المدافع السعودي قد تعرض لوعكة صحية بداية الموسم الماضي مما جعله يخضع لفحوصات طبية أثبتت وجود انسداد في الشريان الرئوي وحاجته للراحة والبعد عن الجهد البدني الكبير والانتظام في العلاج المحدد.

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وقد غاب اللاعب عن اللعب مع فريقه طوال الموسم الماضي، وعاد بعد موافقة طبية لإجراء عدد من التدريبات اللياقية في نهايته، ومن ثم انخرط في تدريبات الأهلي الإعدادية للموسم الجديد بشكل طبيعي، وقد تواجد في معسكر النمسا الخارجي وشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه لكنه تجنب اللعب في المباريات الودية بناءً على نصائح معالجيه وبالتنسيق مع الجهاز الفني والطبي للفريق.

بعدها توجه اللاعب إلى فرنسا حيث خضع لفحص طبي جديد منحه الضوء الأخضر للعودة للتدريبات والمباريات، واحتاج هوساوي لفترة من التدريبات البدنية والتأهيلية حتى لعب أخيرًا مباراته الرسمية الأولى مع الأهلي أمام ضمك وساهم في انتصار الفريق الكبير 5-1.

وكان طبيب اللاعب الفرنسي قد طلب منه إجراء فحص طبي شامل لكامل جسده عقب مباراته الرسمية الأولى وقد خضع بالفعل هوساوي لهذ الفحص والذي أثبت سلامته التامة وقدرته على مواصلة اللعب مع الفريق الجداوي.