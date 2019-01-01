الاتحاد يتفادى مشاكل الماضي بقرار حاسم يخص صفقات يناير

الفريق السعودي تعلم من أخطاء الماضي

اتخذت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قرارًا يخص صفقات سوق الانتقالات الشتوي القادم في محاولة منها لتفادي تكرار أخطاء الماضي التي كلفتها الكثير من الخسائر المالية.

النادي الغربي تورط في العديد من المشاكل والقضايا مع لاعبيه السابقين بعد فسخ عقودهم ومطالبتهم بكامل قيمة تلك العقود حسب البنود المنصوص عليها فيها.

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ولتفادي تلك الأزمات والتي أدت لخسارة النادي الكثير من الأموال لتفادي عقوبات فيفا، قررت إدارة الاتحاد وضع شروط جزائية في عقود جميع اللاعبين الأجانب الجدد المنوي التعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

هذا سيسمح للنادي بفسخ عقد أي لاعب لا يُقدم الأداء المرجو منه مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي الذي سيكون أقل بالتأكيد من قيمة العقد بالكامل، وهو ما سيصب في صالح النادي.

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد خلال الأيام القليلة القادمة إبرام صفقاته الشتوية، إذ اتفقت الإدارة مع المدرب الهولندي هينك تين كات على المراكز التي يحتاج فيها إلى لاعبين أجانب جدد، بجانبإعادة البرازيلي جروهي إلى قائمة الفريق في الدوري.