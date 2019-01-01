خطة ذكية من إدارة الاتحاد لإسقاط شكوى سانوجو

الفريق السعودي يسعى لضرب عصفورين بحجر واحد

فتحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خط تواصل مع لاعب الوسط الإفواري سيكو سانوجو لمحاولة إعادته لصفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية.

النادي الغربي كان قد ضم سانوجو في يناير 2019 ورغم لعبه 19 مباراة مع الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمتحرفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، إلا أن المدرب السابق لويس سييرا قرر عدم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد 2019-2020.

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واتخذ اللاعب قرارًا بالرحيل عن جدة ومن ثم فسخ عقده مع الاتحاد من جانب واحد بحجة عدم قيده في قائمة الفريق، وبعدها اشتكى للفيفا مطالبًا بالحصول على قيمة عقده بالكامل.

وتسعى الإدارة الاتحادية لإعادة لاعب الوسط لسببين، الأول هو دعم الفريق فنيًا خاصة مع الحاجة لخدماته، والثاني هو إسقاط شكواه ضد النادي في الفيفا والتخلص من شبح فرض عقوبات جديدة أو الاضطرار لدفع قيمة العقد بالكامل وهو أمر صعب جدًا في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي.

وأفادت صحيفة المدينة السعودية أن سانوجو وافق على العودة لصفوف الاتحاد خاصة بعد رحيل المدرب السابق سييرا وتعاقد الفريق مع الهولندي هينك تين كات.