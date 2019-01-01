بعد رحيله عن الاتحاد، دا كوستا يقترب من ناديه الجديد

المدافع المغربي غادر جدة بالفعل

بات مروان دا كوستا مدافع الاتحاد قريبًا من الانضمام لصفوف فريقه الجديد بعدما غادر جدة معلنًا فسخ عقده مع النادي السعودي لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

ولم ترضخ إدارة الاتحاد لهذا التصرف من جانب المدافع المغربي وأحالت الملف للجنة القانونية بالنادي لدراسته، ولم يكن دا كوستا اللاعب الأول الذي يفسخ عقده مع العميد لتأخر تسديد مستحقاته المالية بل سبقه زميله إيميليانو فيشيو.

الأهلي يتعهد باستخراج رخصة مزاولة المهنة لجروس

وأوضحت المصادر الصحفية المتابعة أن المدافع صاحب الـ33 عامًا تلقى عدة عروض من فرنسا والمغرب وتركيا والإمارات، خاصة أنه سيكون متوفرًا بالمجان في يناير القادم.

الصحافة التركية كانت قد تحدثت عن رغبة نادي باشاك شهير في ضم دا كوستا، لكن الجديد أنه بات قريبًا من ارتداء قميص جلطة سراي، إذ يتوقف الأمر على الاتفاق على بعض التفاصيل المالية لتدخل الصفقة الإطار الرسمي.

ويعيش الاتحاد وضعًا صعبًا للغاية في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ تلقى الفريق خسارته السابعة بالسقوط الأسبوع الماضي ضد الفيحاء بنتيجة 4-1 مما جمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ13.