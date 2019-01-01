الهلال يُحدد شرطه للسماح لجيوفينكو بالرحيل في سوق الانتقالات الشتوي

الفريق أنهى كأس العالم للأندية في المركز الرابع

أنهى الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر على مدار الأيام السابقة بالحصول على المركز الرابع بعد خسارته أمام مونتيري المكسيكي يوم أمس بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2.

ويبدو أن تلك البطولة ستكون الأخيرة للإيطالي سيباستيان جيوفينكو مع الفريق السعودي، إذ أفادت عدة مصادر صحفية أنه طلب السماح له بالرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه في يناير القادم.

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وكان النجم الإيطالي قد ارتدى القميص الأزرق في يناير 2018 ووقع عقدًا مدته 3 سنوات مع الإدارة الهلالية السابقة برئاسة الأمير محمد بن فيصل، ولعب جيوفينكو عامًا مميزًا مع الهلال وساهم في إنجاز الفوز بدوري أبطال آسيا والحلول رابعًا في مونديال الأندية.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال وافقت على طلب جيوفينكو بالرحيل في انتقالات يناير لكنها حددت شرطها لإتمام تلك الخطوة، وهو جلب اللاعب لعرض جيد ماليًا لشراء المدة المتبقية من عقده وهي عامين، أو التوصل لصيغة مناسبة لفسخ العقد بالتراضي.

وأضافت الصحيفة أن رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال وافق على رحيل جيوفينكو على أن يتم تجهيز ملف اللاعب البديل خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت الرياضية أن موافقة الإدارة الهلالية على مغادرة اللاعب لصفوف الفريق جاءت كذلك بعد النظر في المقابل المالي الكبير الذي يحصل عليه بموجب عقده وإمكانية الاستفادة منه في تدعيم الصفوف خلال الانتقالات الشتوية.