"بلان نشر الرعب بين الجماهير فجاء الرد من اللاعب!" .. موسى ديابي يفاجئ الجميع بظهوره في تدريبات الاتحاد

جدل كبير بشأن إصابة موسى ديابي..

"إصابته حساسة!".. هكذا نشر لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، الرعب بين جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بشأن "الحالة الصحية" للجناح المتألق موسى ديابي.

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ديابي البالغ من العمر 25 سنة، تعرض لإصابة بـ"إلتواء في الكاحل وأربطة المفصل"، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي؛ حيث تم الإعلان عن غيابه لمدة شهرين كاملين.

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وعاد الجناح الفرنسي لتدريبات الاتحاد الجماعية، قبل كلاسيكو الهلال الكبير في ربع نهائي كأس الملك، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ ولكنه تعرض لإصابة جديدة بعد تدخل "غير مقصود" من زميله فابينيو؛ ليخرج بلان بتصريحاته المرعبة.

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ولم تمر سوى ساعات قليلة للغاية من تصريحات بلان؛ حتى فاجأ موسى ديابي الجميع، بالمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء.

الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة "إكس"، نشر مجموعة من الصور لتدريبات الفريق الأول، مساء اليوم الثلاثاء؛ حيث ظهر ديابي وهو "يلامس" الكرة.

ولم يعط العميد الاتحادي أي تفاصيل أخرى بشأن حالة ديابي، أو موعد عودته إلى المباريات مجددًا؛ في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة الرائد، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025.

جدير بالذكر أن موسى ديابي انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا؛ حيث سجل هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 12 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.