"لنا في الاتحاد عبرة" .. أندرسون تاليسكا يلوم لاعبي النصر وتصرفاته تلمح لمستقبله!

ماذا فعل أندرسون تاليسكا؟..

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"البرازيلي أندرسون تاليسكا قرر الرحيل بنهاية الموسم الحالي".. خبر انتشر بقوة في الأيام القليلة الماضية، عن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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وحسب هذا الخبر؛ أكد تاليسكا البالغ من العمر 30 سنة، على رئيس نادي بشكتاش حسن آرات، رغبته القوية في الانضمام إلى الفريق التركي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

لكن.. ما يفعله تاليسكا داخل أرضية الملعب، خلال مشاركاته مع الفريق النصراوي؛ ربما هو أكبر نفي للخبر المنتشر بشأن رغبته في الرحيل عن قلعة العالمي.

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النجم البرازيلي قام بـ"تقبيل" شعار نادي النصر، بعد أحد أهدافه في شباك الحزم، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (4-4)، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبعد إطلاق صافرة نهاية المباراة.. كان أندرسون تاليسكا، أكثر المتأثرين من خسارة نقطتين أمام الحزم والاكتفاء بالتعادل؛ خاصة أن الفريق المنافس سجل في اللحظات الأخيرة.

هذا ليس كل شيء.. حيث ظهر تاليسكا حزينًا للغاية في تصريحاته مع الناقل الرسمي "SSC"، بعد المباراة؛ قائلًا: "جماهير النصر لا تستحق هذا.. لابد أن تخرج من الملعب سعيدة".

وطالب اللاعب، جميع زملائه في الفريق النصراوي، ببذل جهد مضاعف؛ من أجل تحقيق الفوز في المباريات القادمة، والتتويج بالبطولات.

وعن صعوبة التتويج بلقب الدوري، بعد هذا التعادل؛ رد أندرسون تاليسكا: "كل شيء من الممكن أن يحدث.. قبل عامين من الآن، كان الاتحاد فارق بعدد نقاط كبير في الصدارة، قبل أن يخسر اللقب في النهاية لمصلحة الهلال".

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 53 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال "المتصدر"، الذي لعب مباراة أقل؛ حيث يواجه مساء الغد، نادي الاتحاد في الجولة 22.

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