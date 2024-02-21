تاليسكا اتخذ قراره .. حقيقة اتفاق نجم النصر مع هذا الفريق!

مفاجأة جديدة في مستقبل أندرسون تاليسكا مع نادي النصر..

SHAHID

كشفت مصادر مقربة من بشكتاش التركي، عن حقيقة حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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تاليسكا البالغ من العمر 30 سنة، ارتبط طوال الفترة الماضية، بالعودة إلى فريقه السابق بشكتاش؛ قبل أن تؤكد تقارير برازيلية، على توصل الطرفين لـ"اتفاق نهائي"؛ لانتقال اللاعب إلى النادي التركي، في صيف 2024.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "fotospor" عن وكيل لاعبين مقرب من إدارة بشكتاش، عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن وجود "اتفاق نهائي" في صفقة انتقال النجم البرازيلي إلى الفريق التركي.

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الوكيل الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أكد على أن أندرسون تاليسكا، أخبر رئيس نادي بشكتاش حسن آرات، برغبته القوية في العودة إلى الفريق بالفعل.

وأضاف: "أيضًا.. آرات يحلم بالتعاقد مع تاليسكا، وإعادته إلى صفوف الفريق التركي من جديد؛ بل أنه يضعه هدفًا أساسيًا في كل ميركاتو".

وشدد وكيل اللاعبين، على أن الصفقة لن تكون سهلة أبدًا - على الرغم من رغبة النجم البرازيلي -؛ خاصة أنه يرتبط بعقد مع النصر حتى 30 يونيو 2026.

واختتم الوكيل المقرب من إدارة بشكتاش تصريحاته؛ بالقول: "النادي السعودي سيطلب مبلغًا ضخمًا للتخلي عن تاليسكا؛ لكنني أثق في قدرة حسن آرات على حسم الصفقة.. أظن أن اللاعب سيأتي في الصيف القادم".

SHAHID