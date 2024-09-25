"الاتحاد لا يزال يدفع أموالًا إلى عبدالرزاق حمدالله".. مدير الصفقة يحسم جدل الأزمة التي أشعلها الشباب

هذه المرة المعلومات خرجت من مصدر رسمي!..

حسم وكيل اللاعبين نواف المهدي، الجدل بشأن الأزمة التي أشعلها نادي الشباب السعودي، بعد التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

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الشباب تعاقد مع حمدالله "33 سنة"، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

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وبعد إتمام الصفقة.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن أن الشباب دفع 16 مليون ريال إلى الاتحاد، مقابل شراء عقد المهاجم المغربي، مع تكفل العميد بجزء من راتب اللاعب، في موسمه الأول مع الليث؛ وهو الأمر الذي نفاه الأخير.

وفي هذا السياق.. قال المهدي في تصريحات مع برنامج "الأول 1": "أنا كنت الوكيل المسؤول عن إدارة صفقة انتقال عبدالرزاق حمدالله، من نادي الاتحاد إلى الشباب، في صيف العام الحالي".

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وأشار وكيل اللاعبين إلى أن المفاوضات تمت مع مدير الاحتراف في نادي الشباب ماجد المرزوقي، وبعد تدخل من "شخصيات مؤثرة" في قلعة الليوث، والرئيس محمد المنجم.

وأكد نواف المهدي على صحة معلومات صحيفة "الرياضية"، كاشفًا عن تحمل نادي الاتحاد، جزءًا من راتب حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وأعلن المهدي في نهاية تصريحاته، وضع بند ينص على دفع نادي الاتحاد، نسبة تتراوح بين "40 إلى 50%" من راتب اللاعب، في موسمه الأول مع الليث الشبابي.

جدير بالذكر أن عبدالرزاق حمدالله، يتألق في مبارياته الأولى مع نادي الشباب؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع آخر، خلال ثلاث مباريات رسمية في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، حتى الآن.