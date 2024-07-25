الشباب يرد على "كذبة" عقد عبدالرزاق حمدالله .. و"الرياضية" تتحدى!

المغربي انضم للشباب لمدة موسمين، لكن الجدل يصاحبه..

حرص نادي الشباب سريعًا على كشف الحقائق فيما يخص عقد المهاجم المغربي الجديد عبدالرزاق حمدالله، موضحًا حقيقة قيمة الصفقة ومساهمة ناديه السابق الاتحاد في دفع جزء من راتبه.

الليث الأبيض كان قد أعلن بشكل رسمي ضم الساطي من الاتحاد، بعقد يمتد لموسمين، ليواصل مسيرته في السعودية التي كانت قد انطلقت من النصر في عام 2018.

لكن صحيفة "الرياضية" أمس الخميس، زعمت أن عقد شراء المغربي كلف الليوث 16 مليون يورو، وينص على دفع النادي الجداوي نصف راتبه في الموسم الأول مع النادي العاصمي، أي أربعة ملايين يورو، على أن يتحمل الشباب قيمة الراتب بالكامل في الموسم الثاني (ثمانية ملايين يورو).

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هذه المزاعم دفعت الشباب لإرسال خطاب رسمي للصحيفة، والتي بدورها حرصت على نشره..

مسؤولو الليث الأبيض نفوا تمامًا الأرقام التي أعلنت عنها "الرياضية"، مؤكدين أن الصفقة لم تكلفهم 16 مليون يورو، لكنهم في الوقت نفسه لم يكشفوا عن الأرقام الحقيقية.

ورغم النفي الرسمي إلا أن الصحيفة رفعت راية التحدي في وجه النادي العاصمي، مؤكدة أنها منحت النادي حق الرد، لكن في الوقت نفسه شددت على امتلاكها صور من الاتفاقية الثلاثية بين الاتحاد وحمدالله والشباب، والتي توضح أن قيمة الصفقة بلغت 16 مليون يورو بالفعل.

يذكر أن حمدالله رحل عن الاتحاد رغم بقاء موسم واحد في عقده إلا أن عدم انسجامه في الملعب مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، دفع المسؤولين للاستغناء عنه.