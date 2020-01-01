الاتحاد يُغلق ملف "جاري رودريجز" مع جلطة سراي

إدارة الاتحاد تُواصل حل المشاكل المالية

نجحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في غلق ملف اللاعب جاري رودريجز مع جلطة سراي التركي بعدما حولت الدفعة المالية الأخيرة المتبقية من قيمة انتقاله للفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي يناير 2019.

الفريق السعودي كان قد ضم مهاجم الرأس الأخضر من جلطة سراي مقابل 9 ملايين يورو، لكنه تخلى عنه بالإعارة إلى فناربخشة بعد 6 أشهر فقط لعدم الاقتناع بمردوده الفني من جانب المدرب التشيلي لويس سييرا الذي بدأ الموسم الجاري مع الاتحاد قبل أن يُقال لسوء النتائج.

المزيد من الفرق

الحكام السعوديون "المستفيد الأكبر" من فيروس كورونا!

ولم يلعب رودريجز مع الاتحاد سوى 9 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين، ولعب مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين لم يترك خلالهما أي بصمة.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الاتحاد حول الدفعة المالية الأخيرة من صفقة ضم رودريجز للنادي التركي، والبالغة 2.5 مليون دولار، بعدما دفعت الدفعة الثانية في الأشهر الماضية.

ومن جانب آخر، سلمت إدارة النادي الجداوي الدفعة الأولى من صفقة ضم الإيفواري سيكو سانوجو إلى نادي يانج بويز السويسري، وبهذا يتبقى دفعتين ستُجدولان حسب اتفاق بين إدارة الناديين.

سانوجو أيضًا كان قد ضمه الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي للموسم الماضي ولكنه تخلى عنه مع بداية الموسم الجاري، إذ أحاله لقائمة الاستثمار قبل أن يعيره في سوق الانتقالات الشتوي الأخير إلى النجم الأحمر الصربي.