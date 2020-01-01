الحكام السعوديون "المستفيد الأكبر" من فيروس كورونا!

كيف هذا؟

نقلت صحيفة الرياضية السعودية عن مصدر مسؤول في اتحاد كرة القدم السعودي قوله أن استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لن يكون سهلًا بعد الآن، نظرًا لإجراءات المملكة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأضاف المصدر للصحيفة أن قيود السفر المعلنة أخيرًا في السعودية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الذي وُلد في الصين وبدأ غزو العالم ستؤثر على استقدام الحكام الأجانب لإدارة مباريات الدوري السعودي.

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هذا الأمر لن يستفيد منه أحد سوى الحكام السعوديين، إذ ستُوكل لهم مهمة إدارة المباريات القادمة في الدوري السعودي، وبينها لقاءات جماهيرية كبرى أبرزها ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة بعد القادمة من البطولة.

الحكام السعوديون ظهروا في بعض مباريات الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لكن وجودهم في الملاعب سيُصبح أقوى خلال المرحلة القادمة وخاصة الجولات الـ22 والـ23 والـ24 كما أوضح المصدر للرياضية.

وكان وزير الرياضة قد قرر منع الحضور الجماهيري للمنافسات والأحداث الرياضية وأبرزها مباريات كرة القدم، وقد بدأ سريان هذا القرار يوم السبت الماضي ولُعبت بالفعل 3 مباريات في ختام الأسبوع الـ21 من الدوري السعودي خلف أبواب مغلقة هي لقاءات الهلال ضد الاتفاق والنصر أمام الفيصلي وأبها مع التعاون.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة ويُطارده النصر بفارق 8 نقاط فيما يبدو أن الأهلي فقد فرصه في المنافسة بعدما تجمد رصيده عند 37 نقطة.