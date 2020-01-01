محترف الاتحاد مُحتجز في ألمانيا

بعدما غادر المملكة، واجهته مشكلة في فرانكفورت

وجه الأرجنتيني ليوناردو جيل؛ محترف اتحاد جدة السعودي، صرخة إلى الجهات المسؤولة، لإنقاذه بعد احتجازه في ألمانيا في وضع غير إنساني.

قبل أيام غادر الأرجنتيني المملكة السعودية متجهًا إلى بلده عن طريق ترانزيت في دولة ألمانيا، بعدما كان قد وجه دعوات استغاثة لمسؤولي بلاده، لمنحه تصريح بالعودة، لكن اصطدم بعدة أمور بعدما حصل على التصريح.

وقال جيل، خلال تصريحاته للصحافة الأرجنتينية: "ساعدوني، أعيش في مطار فرانكفورت بألمانيا منذ خمسة أيام، أفعل كل شيء هنا؛ أنام وأتناول طعامي وأقضي حاجتي وكل شيء، بعدما يأست من العثور على مكان لي في فنادق ألمانيا، لامتلائها عن آخرها".

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وأضاف: "لا أعرف أين أذهب الآن، لا زلت انتظر تصريحًا من سفارة بلدي كي أعود، انقذوني من هنا سريعًا".

النادي الجداوي كان قد سمح للاعبيه الأجانب للعودة إلى بلادهم في ظل عدم وضوح الصورة، بشأن موعد عودة النشاط الرياضي في المملكة.

وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل كانت قد قررت في منتصف مارس الماضي إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في أنحاء السعودية وحتى إشعار آخر، على إثر إصابة الآلاف بفيروس كورونا المستجد.

ولم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، حتى الآن موقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سواء بالاستكمال بعد زوال الجائحة أو إلغاء الموسم.